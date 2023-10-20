Шоураннер «Сорвиголовы» о том, что «Рождённого заново» будут переделывать: «Рад, что они одумались»

Неделю назад Marvel сделала то, чего от неё никто не ожидал — приняла здравое решение разогнать к чертям всех причастных к созданию нового «Сорвиголовы». Была отснята уже половина материала, но она настолько не удовлетворила студию, что домучивать никто не стал.

Теперь придётся начинать сначала, с теми же актёрам, но с совершенно новой командой — поменяют сценаристов, режиссёров и исполнительных продюсеров. А ещё у сериала появится настоящий шоураннер, чему несказанно рад ответственный за неповторимый оригинал Стивен Денайт:

Я не рад, что съёмки свернули, и постоянно говорю об этом. Однако я рад, что они наконец-то одумались и поняли — сериалу нужен настоящий шоураннер, который также напишет сценарий, чтобы всё заработало. Стивен Денайт, не злорадствует (а вот мы — да)

Теперь можно понадеяться, что вернут и старую команду или, хотя бы, основных актёров. В продолжении снимались Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио и Джон Бернтал, а вот без Дэборы Энн Уолл, Элдeна Xeнcoна и Aйeлeт Зopep решили обойтись.

Если Ванессу Фиск рекастнули, то Карен Пейдж и Фогги совсем выписали из сериала, сделав их жертвами щелчка. Вместо них взяли Маргариту Левиеву и Сандрин Холт. Но теперь, когда весь гениальный сценарий «Рождённого заново» отправили в печь, у фанатов каноничного «Сорвиголовы» определённо появился шанс.

Сериал должен был выйти в следующем году, но теперь этого не произойдёт.