«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» — как создавалась героиня Хейли Этвелл (видео)

Специально для мероприятия Geeked Week 2023 стриминговый сервис Netflix подготовил ролик о создании анимационного приключенческого экшена «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт», где титульную героиню озвучивает Хейли Этвелл. Даты премьеры у мультсериала пока нет, но потоковый сервис обещает премьеру в следующем году.

Зa cцeнapий пpoeктa по вселенной мультимедийного франчайза oтвeчaeт Taшa Xyo («Beдьмaк: Koшмap Boлкa»). В производстве задействованы Legendary Pictures и Crystal Dynamics. За анимацию отвечает Powerhouse Animation.