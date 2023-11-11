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«Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» — как создавалась героиня Хейли Этвелл (видео)

Специально для мероприятия Geeked Week 2023 стриминговый сервис Netflix подготовил ролик о создании анимационного приключенческого экшена «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт», где титульную героиню озвучивает Хейли Этвелл. Даты премьеры у мультсериала пока нет, но потоковый сервис обещает премьеру в следующем году.

Зa cцeнapий пpoeктa по вселенной мультимедийного франчайза oтвeчaeт Taшa Xyo («Beдьмaк: Koшмap Boлкa»). В производстве задействованы Legendary Pictures и Crystal Dynamics. За анимацию отвечает Powerhouse Animation.

Теги
ВидеоРасхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт
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Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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Кей-поп
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Источник фотографий: Depositphotos

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