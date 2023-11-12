Херон не уважает богов в отрывке из второго сезона «Крови Зевса»

Херона мучают не очень-то приятные воспоминания из первого сезона. Стриминговый сервис Netflix показал отрывок из античного анимационного фэнтези «Кровь Зевса». Более того, у продолжения отыскалась и точная дата выхода — второй сезон проекта Чарли Парлапанидеса и Власа Парлапанидеса выходит 15 мая.

Главный герой эпической истории — юноша-изгой, однажды узнавший, что он полубог, законный сын Зевса. Именно ему под силу в одиночку спасти мир людей и богов. Но чтобы сделать это, он должен спастись от гнева богини, страстно желающей его смерти. Ну и, как видим, к богам парень никакого пиетета не испытывает.