Джон Хэм ловит преступницу Джуно Темпл в свежем трейлере пятого сезона «Фарго»

В честь старта пятого сезона криминальной антологии «Фарго» кабельный канал FX опубликовал свежий трейлер новой телеглавы, анонсирующий события последующих эпизодов. Самозванка Дот Лайон в исполнении Джуно Темпл пытается избежать ответственности за грехи прошлого, а суровый шериф Рой Тиллман в исполнении Джона Хэма идёт по её следу.

В сериале также снимаются Джо Кири, Ламорн Моррис, Джeннифep Джeйcoн Ли и Уэйн Лaйoн.

Премьерный эпизод пятого сезона проекта Ноя Хоули вышел 21 ноября.