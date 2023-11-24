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Джон Хэм ловит преступницу Джуно Темпл в свежем трейлере пятого сезона «Фарго»

В честь старта пятого сезона криминальной антологии «Фарго» кабельный канал FX опубликовал свежий трейлер новой телеглавы, анонсирующий события последующих эпизодов. Самозванка Дот Лайон в исполнении Джуно Темпл пытается избежать ответственности за грехи прошлого, а суровый шериф Рой Тиллман в исполнении Джона Хэма идёт по её следу.

В сериале также снимаются Джо Кири, Ламорн Моррис, Джeннифep Джeйcoн Ли и Уэйн Лaйoн.

Премьерный эпизод пятого сезона проекта Ноя Хоули вышел 21 ноября.

Теги
ВидеоФарго
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Источник фотографий: Depositphotos

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