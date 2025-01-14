Создатель сериала «Наследники» устроит на HBO финансовый кризис

Создатель сериала «Наследники» Джесси Армстронг нашёл свой следующий проект — оригинальное полнометражное кино на HBO Films.

Исполнительный продюсер упомянутого сериала Фрэнк Рич тоже занимается производством художественной картины, которая расскажет о четырёх друзьях, собравшихся при очень драматических обстоятельствах — тяжёлом финансовом мировом кризисе.

Армстронг пишет сценарий, чтобы начать съёмки в этом году. Студия уже проверяет подходящих актёров на занятость.

«Наследники» продержались четыре сезона и закончились в 2022 году. Сюжет рассказывал историю семейства Рой и внутренней борьбе за контроль над медийной империей. Сериал отметили 19 премиями «Эмми», включая 3 премии за лучший драматический сериал.

Армстронг работал над сериалами «Чёрное зеркало» и «Вице-президент».