Чарли Кокс написал предисловие к новому изданию оригинального комикса «Сорвиголова: Рождённый заново»

До выхода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» осталось немного — месяц. Чарли Кокс вернётся к своей знаменитой роли Мэтта Мёрдока, которую он впервые воплотил в сериале про слепого супергероя-адвоката в сериале от Netflix. В честь этого Marvel Comics переиздаст оригинальный одноимённый комикс Born Again от легендарного Фрэнка Миллера («Город грехов») и художника Дэвида Маццукелли (Batman: Year One). И предисловие к нему как раз написал актёр. В нём он рассказал о своей истории с персонажем и о том, что для него значит этот знаменитый сюжет. Вот такая хайповая и логичная реклама.

Весной 2014 года, только что сев на самолёт в Лондоне, направлявшийся в Нью-Йорк, я сидел и размышлял о следующих нескольких месяцах своей жизни. В тот момент я не знал многих вещей. Вот три из них: Через десять лет я всё ещё не вернусь «домой».

Моя жизнь должна была измениться, глубоко и бесповоротно.

Ничего не знаю о Мэтью

Да, Кокс ничего не знал про своего героя:

Процесс прослушивания был долгим и изнурительным, и он выявил моё почти полное отсутствие знаний об удивительной вселенной Marvel. Я никогда не читал комиксов, и моё незнание персонажа было настолько велико, что на первом прослушивании я забыл изобразить его слепым, решив, что «Сорвиголова» — это просто существительное, используемое для описания парашютиста или альпиниста. Однако, к счастью, сильные мира сего разглядели во мне что-то… Лично я не был убеждён!

Но хорошо, что ему помогли добрые люди из Дома идей:

Получив эту роль всей жизни, я сразу же обратился к своим новым боссам в Marvel за советом по поводу исследований, и мне тут же предоставили аккаунт Marvel Unlimited, который, как следует из названия, даёт доступ почти ко всему каталогу комиксов Marvel. Пятьдесят лет невероятной истории Сорвиголовы, которые я мог получить до кончиков пальцев. Вместе с логином пришёл короткий список необходимого чтения. На первом месте в этом списке стоял «Рождённый заново». В течение следующих нескольких месяцев — наряду с тренировками по дракам, наращиванием мышц, работой над акцентом, консультациями по проблемам зрения и базовыми исследованиями в области юриспруденции — я просмотрел бесчисленное количество выпусков «Сорвиголовы», увлёкшись с самого начала.

И надо сказать, Кокс ценит действительно знаковые сюжеты про нашего красного героя. Так сказать, заценил и оценил по достоинству самую базу:

Я начал со всего Фрэнка Миллера, а затем вернулся к периоду, когда персонажа создали Стэн Ли и Билл Эверетт. Я не люблю выделять что-то одно, но наряду с «Рождённым заново» и «Человеком без страха» я обожал «Сорвиголову: Жёлтого», «Дьявола-хранителя», «Последние дни». И, конечно же, завораживающий период начала 2000-х от Брайана Майкла Бендиса и Алекса Малеева. Увы, я никогда не мог утверждать, что был тем фанатом, который взял в руки свой первый комикс, как только стал достаточно взрослым, чтобы читать. Но я влюбился в эти книги, и воплотить Мэтта Мёрдока на экране было величайшей честью в моей жизни. Одной из.

Чарли также поделился тем, что его привлекает в образе Мёрдока:

Для меня непреходящим очарованием Мэттью всегда была его двойственность. Он человек глубоких противоречий: и когда он написан наилучшим образом, он является образцом правильного. В то время как его моральный центр, кажется, существует в полярно противоположных крайностях. Он крайне непостоянен, но вы не можете не доверять ему, даже если, я бы сказал, он иногда впадает в безумие. Что никогда не было показано лучше, чем в первых нескольких выпусках «Рождённого заново». Мэтью — страстный адвокат, который всеми фибрами своего существа верит в фундаментальную важность судебной системы. Но при этом каждую ночь берёт закон в свои руки, отменяя надлежащее судопроизводство. Он набожный католик, твёрдо верящий в Божью волю и совершенное исполнение Его плана. И это убеждение остаётся с ним, пока он одевается в цвета дьявола и «играет в Бога» ночь за ночью. Если бы я описал вам этого человека, как если бы он был моим другом, вы бы справедливо предположили, что он маньяк. Наименее надёжный из людей. Возможно, он страдает от раздвоения личности и нуждается в успокоительных и лекарствах. И всё же как чудесно, что на страницах этих книг мы не только доверяем ему, но и видим в нём человека, обладающего глубокой честностью!

И, конечно, похвалил то, что он ценит в «Рождённом заново»:

Лишив Мэтта Мёрдока всего, что только можно, в «Рождённом заново» мы получаем возможность взглянуть на нашего героя с головы до ног. За тысячи миль от него Карен Пейдж, его самая большая любовь. И они буквально борются за то, чтобы сделать один шаг за другим. На этих первых страницах Маццукелли регулярно изображает истощённого Мэтта, свернувшегося в позу эмбриона, рядом с возвышающимся округлым Уилсоном Фиском. Образ, созданный в нашем сознании, ничуть не менее внушителен, чем изображённые Миллером зловещие нити, за которые дёргают, чтобы распутать жизнь Мэтта. Сочетание визуального монстра и зла, которое нельзя увидеть, вызывает леденящий ужас и клаустрофобию! Как я уже говорил, моя жизнь изменилась навсегда, когда в неё вошёл Мэттью Мёрдок. Можно утверждать, что и сам Мэтт Мёрдок изменился навсегда, когда в его жизнь вошёл Фрэнк Миллер. И в «Рождённом заново» он подчёркивает, возможно, мой любимый аспект характера Мэтта: незыблемость!

Ну и куда же без сильной концовки:

Когда я буду писать эту статью, то вскоре приступлю к ещё одной долгой и трудной работе по воплощению этого персонажа на экране. Это будут долгие часы работы, холодная и суровая нью-йоркская погода, жестокая хореография боёв и эмоциональные потрясения. Что мне понадобится, чтобы пройти через всё это? Незыблемость!

Новое издание «Рождённого заново» под плашкой Marvel Premier Collection вышло вчера — 4 февраля. А вот премьера нового сериала состоится 4 марта, на стриминговом сервисе Disney+. В него также вернутся Джон Бернтал в роли Карателя и Винсент Д'Онофрио в роли Уилсона Фиска/Кингпина.