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СЕРИАЛЫ
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У последнего сезона триллера «Ты» появился новый тизер

Источник: Netflix

В этом году некоторые продолжительные сериалы от Netflix получат новые эпизоды, которые станут для них последними. Так, в феврале на стриминговом сервисе появится третья часть шестого сезона бойцовской драмы «Кобра Кай». Предположительно осенью выйдет пятый сезон фантастики «Очень странные дела». Но ещё весной также пятым сезоном завершится триллер «Ты» с Пенном Бэджли в главной роли. Об этом Netflix напомнил, представив очередной тизер финала. Премьера самого сезона намечена на 24 апреля.

В финале преследователь Джо Голдберг вернётся в книжный магазин, в котором всё начиналось. Именно там он познакомился со своей первой жертвой. Там, видимо, познакомится и с новой — в пятом сезоне его внимание привлечёт писательница в исполнении Мадлен Брюэр («Хемлок Гроув»).

Ранее Netflix поделился отрывком из фильма «Тролль 2» про охоту на гигантского монстра и опубликовал опенинг и дату премьеры мультсериала по видеоигровому франчайзу Devil May Cry.

Теги
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