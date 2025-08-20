Второй сезон анимационного сериала «Голубоглазый самурай» на подходе

На стриминге Netflix по-прежнему можно найти стоящие вещи. Даже можно сказать — шедевры. Например, анимационный сериал «Голубоглазый самурай». Первый сезон вышел в уже далёком 2023 году, и создатели надеялись выпустить новую порцию серий хотя бы к 2026 году. Похоже, у них всё идёт по плану.

Сегодня потоковая платформа опубликовала первый постер второго сезона. Увы, никакой полезной информации афиша не несёт, кроме того, что ждать осталось не так уж долго.

Хочется верить, что премьера может состояться уже в 2025 году:

Первый сезон рассказывал историю мести юной женщины в Японии периода Эдо, что заметно усложняло путь главной героини к абсолютному возмездию. Наличие второго сезона намекает неискушенному зрителю, что не все обидчики получили по заслугам.