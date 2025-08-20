 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Анонсирована Atomic Heart 2 — смотрим взрывной трейлер Half-Life 3 уже можно пройти от начала до конца? Лиам Нисон на страже закона и Памелы Андерсон: новая афиша комедии «Голый пистолет» Создатели «Чёрного зеркала» ушли от Netflix Пёс охраняет дом от призраков в трейлере хоррора «Хороший мальчик»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
70

Второй сезон анимационного сериала «Голубоглазый самурай» на подходе

На стриминге Netflix по-прежнему можно найти стоящие вещи. Даже можно сказать — шедевры. Например, анимационный сериал «Голубоглазый самурай». Первый сезон вышел в уже далёком 2023 году, и создатели надеялись выпустить новую порцию серий хотя бы к 2026 году. Похоже, у них всё идёт по плану.

Сегодня потоковая платформа опубликовала первый постер второго сезона. Увы, никакой полезной информации афиша не несёт, кроме того, что ждать осталось не так уж долго.

Хочется верить, что премьера может состояться уже в 2025 году:

Постеры сериала «Голубоглазый самурай»

Первый сезон рассказывал историю мести юной женщины в Японии периода Эдо, что заметно усложняло путь главной героини к абсолютному возмездию. Наличие второго сезона намекает неискушенному зрителю, что не все обидчики получили по заслугам.

Теги
ГалереяГолубоглазый самурайNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

6Второй сезон мультсериала «Голубоглазый самурай» от сценариста «Логана» надеются выпустить в 2026 году

Тоже интересно

0«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция 21Мама Ро одобряет: Джоан Роулинг в восторге от новых Гарри Поттера, Рона и Гермионы 14Экшен «Мортал Комбат 2» показал новый фейковый постер боевика с Джонни Кейджем 14Сделано достаточно! Ридли Скотт обещает оставить «Чужого» в покое 12«Узы крови» стали самым кассовым «Пунктом назначения»

Далее на КГ

0
В 2026 году выйдет аниме «Весёлая защита владений беспечного лорда» — новый исекай с очень длинным названием
 0
The Terminator #10: люди учатся давать отпор машинам
 0
Анонсирована Tropico 7
 0
«Восхождение Героя Щита» продолжается: третий трейлер четвёртого сезона аниме
 0
КГ играет: Pharaoh: A New Era, часть 6
 7
Джош Холлоуэй постарается остаться в живых после крушения Америки
 0
Аниме «Истребитель демонов: Крепость бесконечности — Возвращение Аказы» стало четвёртым по кассовости фильмом японского проката
 12
Зак Снайдер приступает к съёмкам фильма, о котором грезил 20 лет
 3
Джейсон Момоа устроит полный рейд на пиратском корабле
 1
Бабси не тонет: печально известный маскот вернётся в Bubsy in: The Purrfect Collection и Bubsy 4D
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Анонсирована ролевая тактика Warhammer 40,000: Dark Heresy
 
Кино Охотник нашёл свою половинку: навеянный «Звёздными войнами» плакат «Хищника: Планета смерти»
 
Кино Элизабет Олсен и Майлз Теллер умерли и пытаются жить дальше в трейлере фильма «Вечность»
 
Кино Зрители «Мира Юрского периода: Возрождение» посчитали его вторым самым худшим фильмом серии
 
Рецензия и отзывы на сериал «Одни из нас»
 
Новые сериалы недели: «Железное сердце», «Игра в кальмара» и триллер с Дженсеном Эклсом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 613: Make Xenomorph Great Again
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 686: «Голый пистолет», «Орудия» Зака Креггера, трилогия «Страстей Христовых», «Жизнь по вызову. Фильм»
 
10ЕВА – 646: Отмыв долларов
 
0Телеовощи – 612: Свобода, равенство, гарем
 
0Ноль кадров в секунду – 591: Потерянная контрабанда
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 685: «Ф4: Первые шаги», «Война миров» в скринлайф формате, «28 лет спустя», расширение «Аватара»
 
1Ноль кадров в секунду – 590: Порно против Visa
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru