Новые сериалы недели: триллер от создателей «Чёрного списка» и финал «Миротворца»

Четверг, 9 октября
боевик, комедия, приключенческий
В ролях Джон Сина, Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Чаквуди Ивуджи, Даниэль Брукс, Фредди Строма
Создатель Джеймс Ганн
Всё хорошее когда-нибудь кончается, и второй сезон «Миротворца» — не исключение. К счастью для всех нас, навсегда прощаться с героями не придётся — мы увидим их если не в третьем сезоне, но в других проектах DC. Что касается непосредственного продолжения сериала, Джеймс Ганн нагнетает интригу и советует сначала посмотреть восьмой эпизод. Так и поступим!
Пятница, 10 октября
Фрэнк Ремник, федеральный маршал США в Аляске, защищает вверенную ему территорию после крушения тюремного транспортного самолёта, которое освободило десятки опасных заключённых. Фрэнк расследует катастрофу и вскоре начинает подозревать, что крушение не было случайным.
По трейлеру всё выглядит многообещающе: Аляска, крушение самолёта и толпа разбежавшихся по округе опасных преступников. Один оказывается опаснее остальных, и за ним посылают агента ЦРУ в исполнении Хейли Беннетт — это, как вы понимаете, само по себе плюс. И пусть вас заранее не пугают слова «от создателя «Чёрного списка» Джона Бокенкама» — пару сезонов и он был весьма неплохим.
В ролях Кэти Бейтс, Джейсон Риттер, Скай П. Маршалл, Лиа Льюис, Дэвид Дель Рио
75-летняя Мадлен Мэтлок неожиданно решает вернуться к работе адвокатом и даже устраивается в престижную фирму. У неё есть свои хитрости, чтобы выиграть дела, а также несколько множество секретов в шкафу, включая главный — причину, по которой она на самом деле всё это делает.
Шутки про эйджизм приветствуются.
Олдскульный (во всех смыслах) детективный процедурал возвращается со вторым сезоном. Первый зрители восприняли спокойно, а вот критики остались в восторге — исполнительница главной роли Кэти Бэйтс даже прошлась по всем основным телевизионным номинациям.
