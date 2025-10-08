Новые сериалы недели: триллер от создателей «Чёрного списка» и финал «Миротворца»

Премьера +

Фрэнк Ремник, федеральный маршал США в Аляске, защищает вверенную ему территорию после крушения тюремного транспортного самолёта, которое освободило десятки опасных заключённых. Фрэнк расследует катастрофу и вскоре начинает подозревать, что крушение не было случайным.

По трейлеру всё выглядит многообещающе: Аляска, крушение самолёта и толпа разбежавшихся по округе опасных преступников. Один оказывается опаснее остальных, и за ним посылают агента ЦРУ в исполнении Хейли Беннетт — это, как вы понимаете, само по себе плюс. И пусть вас заранее не пугают слова «от создателя «Чёрного списка» Джона Бокенкама» — пару сезонов и он был весьма неплохим.