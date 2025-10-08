 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Впечатления: Titan Quest 2 Рецензия и отзывы на фильм «Клуб убийств по четвергам» Джуд Лоу в образе Владимира Путина на первом кадре из политического триллера «Кремлевский волшебник» Понятная DC и непредсказуемая Marvel: Фрэнк Грилло сравнил две киновселенные Робин Тим Дрейк геройствует на страницах второго выпуска перезапущенного «Бэтмена»
СЕРИАЛЫ
673

Новые сериалы недели: триллер от создателей «Чёрного списка» и финал «Миротворца»

Источник: Apple TV

Четверг, 9 октября

 
Конец сезона2
HBO Max
Миротворец Peacemaker

боевик, комедия, приключенческий

В ролях Джон Сина, Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Чаквуди Ивуджи, Даниэль Брукс, Фредди Строма

Создатель Джеймс Ганн

Всё хорошее когда-нибудь кончается, и второй сезон «Миротворца» — не исключение. К счастью для всех нас, навсегда прощаться с героями не придётся — мы увидим их если не в третьем сезоне, но в других проектах DC. Что касается непосредственного продолжения сериала, Джеймс Ганн нагнетает интригу и советует сначала посмотреть восьмой эпизод. Так и поступим!

Видео

Пятница, 10 октября

 
Премьера+
Канал неизвестен
Последний рубеж The Last Frontier

Фрэнк Ремник, федеральный маршал США в Аляске, защищает вверенную ему территорию после крушения тюремного транспортного самолёта, которое освободило десятки опасных заключённых. Фрэнк расследует катастрофу и вскоре начинает подозревать, что крушение не было случайным.

По трейлеру всё выглядит многообещающе: Аляска, крушение самолёта и толпа разбежавшихся по округе опасных преступников. Один оказывается опаснее остальных, и за ним посылают агента ЦРУ в исполнении Хейли Беннетт — это, как вы понимаете, само по себе плюс. И пусть вас заранее не пугают слова «от создателя «Чёрного списка» Джона Бокенкама» — пару сезонов и он был весьма неплохим.

Видео

 
Сезон2
CBS
Мэтлок Matlock

В ролях Кэти Бейтс, Джейсон Риттер, Скай П. Маршалл, Лиа Льюис, Дэвид Дель Рио

75-летняя Мадлен Мэтлок неожиданно решает вернуться к работе адвокатом и даже устраивается в престижную фирму. У неё есть свои хитрости, чтобы выиграть дела, а также несколько множество секретов в шкафу, включая главный — причину, по которой она на самом деле всё это делает.

Шутки про эйджизм приветствуются.

Олдскульный (во всех смыслах) детективный процедурал возвращается со вторым сезоном. Первый зрители восприняли спокойно, а вот критики остались в восторге — исполнительница главной роли Кэти Бэйтс даже прошлась по всем основным телевизионным номинациям.

Теги
Превью
Комментарии (1)

Кино Только чудовища становятся богами в трейлере «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
 
Загадочная преподавательница «Невермора»: Леди Гага в образе своей героини на новом промо «Уэнсдэй»
 
Пеннивайз наводит ужас на детишек в трейлере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
 
Крууууто! Легендарный Эш Уильямс встретится с вечными подростками из комиксов «Арчи»
 
Новые сериалы недели: ещё один «Список смертников» с Крисом Праттом и Тейлором Китчем
 
Блэйд и другие герои Marvel попали в очередную чёрно-бело-кровавую антологию
 
