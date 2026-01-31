Уникальный детектив «Шугар» с Колином Фарреллом вернётся расследовать новое дело 19 июня

Стриминг Apple TV сделал важный анонс о судьбе второго сезона детективного сериала «Шугар» с Колином Фарреллом в роли титульного персонажа. Стала известна дата выхода нового блока серий — 19 июня.

Что касается истории, то описание предельно общее: новое дело, тот же город. Похоже, покидать Лос-Анджелес протагонист не собирается.

Первый сезон появился на платформе 5 апреля 2024 года.

Частный сыщик Джон Шугар зарабатывает на жизнь поиском пропавших людей, избегает жестоких методов и вынужден бороться с внезапными приступами недомогания. Однажды к нему обращается влиятельный кинопродюсер Джонатан Сигел с просьбой разыскать исчезнувшую внучку Оливию — девушку с непростым прошлым и зависимостями. По мере продвижения расследования Шугар сталкивается с тёмными секретами семьи заказчика и понимает, что сам становится мишенью.

Критики оценили «Шугара» на 81 % «свежести», зрители — на 80 %. Судя по всему, исполнитель главной роли также охотно согласился вернуться: в этом сериале ему не приходится изображать жирного дисишного ублюдка, а вполне обычного человека.