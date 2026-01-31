 
 
Легендарный комдив Чапаев и его верный ординарец Петька из культовой игры вернутся к нам в новом комиксе Магия, экшен и новый опенинг в главном трейлере второго сезона фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен» Фотография со съёмок сериала «Расхитительница гробниц» показала голос Лары Крофт в неизвестной роли Вечный форсаж Вина Дизеля закончится в марте 2028 года: эпический семейный цикл завершится «Форсажем навсегда»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
1 373

Уникальный детектив «Шугар» с Колином Фарреллом вернётся расследовать новое дело 19 июня

Источник: Apple TV+

Стриминг Apple TV сделал важный анонс о судьбе второго сезона детективного сериала «Шугар» с Колином Фарреллом в роли титульного персонажа. Стала известна дата выхода нового блока серий — 19 июня.

Что касается истории, то описание предельно общее: новое дело, тот же город. Похоже, покидать Лос-Анджелес протагонист не собирается.

Первый сезон появился на платформе 5 апреля 2024 года.

Частный сыщик Джон Шугар зарабатывает на жизнь поиском пропавших людей, избегает жестоких методов и вынужден бороться с внезапными приступами недомогания. Однажды к нему обращается влиятельный кинопродюсер Джонатан Сигел с просьбой разыскать исчезнувшую внучку Оливию — девушку с непростым прошлым и зависимостями. По мере продвижения расследования Шугар сталкивается с тёмными секретами семьи заказчика и понимает, что сам становится мишенью.

Критики оценили «Шугара» на 81 % «свежести», зрители — на 80 %. Судя по всему, исполнитель главной роли также охотно согласился вернуться: в этом сериале ему не приходится изображать жирного дисишного ублюдка, а вполне обычного человека.

ШугарКолин ФарреллApple
