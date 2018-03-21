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Эллисон Уильямс получила роль в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья»

В преддверии премьеры второго сезона сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» кастинг-лист проекта пополнила Эллисон Уильямс (фильм «Прочь», сериал «Девчонки»). Продолжение экранизации одноимённой серии романов Дэниела Хэндлера стартует на Netflix уже 30 марта.

Известно, что съёмки третьего — финального — сезона, охватывающего события романов «Скользкий склон», «Угрюмый грот», «Предпоследняя передряга» и «Конец!», уже начались в Ванкувере, и Эллисон Уильямс задействована в процессе. Её персонаж также появится во втором сезоне, а значит, актриса получила роль давно, но информацию до поры не разглашали. Впрочем, в кого именно перевоплотится Уильямс, так и остаётся загадкой.

Мрачная сказка продолжит рассказывать о злоключениях сироток Бодлер — Вайолет, Клауса и Солнышка, чьи родители погибли при трагических обстоятельствах. Опекуном детишек становится прикинувшийся их дядюшкой граф Олаф, который приютил погорельцев в надежде заграбастать их наследство. Переживая множество опасных и порой жутких приключений, храбрые сиротки идут по следу тайны страшного пожара, сгубившего их родителей.

Во втором 10-серийном сезоне задействованы Патрик Уорбертон, Нил Патрик Харрис, Малина Вайсман, Луи Хайнс, Пресли Смит, К. Тодд Фриман, Натан Филлион, Тони Хейл, Люси Панч, Сара Рю и Роджер Барт.

Шоураннером сериала выступает Марк Хадис («Настоящая кровь»), режиссёром — Барри Зонненфельд (трилогия «Люди в чёрном»). Хэндлер лично занимается сценарием и вместе с Зонненфельдом числится исполнительным продюсером проекта. За производство отвечают Paramount Television и Netflix.

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Лемони Сникет: 33 несчастья
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