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Дженна Деван-Татум возглавила актёрский состав музыкальной драмы FOX

Дженна Деван-Татум (фильмы «Шаг вперёд», «10 лет спустя», сериал «Супергёрл») утверждена на главную роль в романтической музыкальной драме «Сборник» (Mixtape), получившей от FOX добро на съёмки пилотного эпизода. Она присоединилась к ранее записавшимся в проект Калли Эрнандес («Грейвз»), Мэделин Стоу («Месть»), Меган Фергюсон и Джамилу Френчу.

В центре истории — разношёрстная группа неразрывно связанных друг с другом людей из современного Лос-Анджелеса, показанная сквозь призму музыки, определяющей их сущность. Деван-Татум перевоплотится в Джоанну — молодого профессионала, до жути рациональную, осмотрительную и привыкшую всё держать под контролем.

Шоураннер и сценарист сериала — Джошуа Сафран («Успех», «Сплетница»). Режиссировать возьмётся Джесси Перец («Девчонки», «Новенькая»). В исполнительных продюсерах помимо Сафрана значатся Меган Эллисон, Сью Нэгл и Али Круг. Производственный процесс на контроле у Annapurna Television.

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