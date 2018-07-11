Экранизация комикса «Квант и Вуди» досталась каналу TBS

О возможной экранизации комикса «Квант и Вуди» стало известно ещё прошлой весной — в марте начались разговоры о том, что братья Руссо («Мстители: Война бесконечности») взялись за разработку одноимённого многосерийного комедийного боевика. Позже ходили слухи о заинтересованности Джоэла Макхэйла в роли одного из главных героев — Вуди Хендерсона, но они пока так и не подтвердились. Зато теперь уже точно известно, что будущий сериал обрёл дом: проект осел на кабельном канале TBS.

Серия графических романов от издательства Valiant создана писателем Кристофером Пристом и художником Марком Брайтом. На создание титульных персонажей авторов вдохновили главные герои в исполнении Вуди Харрельсона и Уэсли Снайпса из фильма «Белые люди не умеют прыгать» 1992 года. Комикс повествует о неродных и не очень дружных братьях Эрике и Вуди Хендерсонах. Долгие годы они не общались, но теперь вынуждены объединиться, чтобы раскрыть тайну гибели их отца — профессора квантовой физики. Во время расследования парни находят секретную лабораторию, где попадают в зону выброса таинственной энергии, наделяющей их сверхспособностями. В приключениях братьев сопровождает стреляющий лазерами из глаз козёл Винсент.

Энтони и Джо Руссо числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Майком Лароккой («Шпион»), Динешем Шамдасани, а также авторами «Человека-муравья и Осы» Эндрю Баррером и Гэбриелом Феррари, которые напишут сценарий пилота. Производство курирует Valiant Entertainment.