Джейсон Момоа возглавил актёрский состав эпической драмы от Apple

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В начале года компания Apple заказала съёмки первого сезона многосерийного эпика «Смотри» от Стивена Найта («Острые козырьки», «Табу») и Френсиса Лоуренса («Константин», «Я — легенда»). Нынче стало известно, что главную роль в постановке сыграет заслуженный коневод Эссоса Джейсон Момоа («Граница», «Аквамен»).

События восьмисерийной эпической научно-фантастической драмы разворачиваются в будущем, где человечество утратило способность видеть и ради выживания вынуждено было приспособиться к иным способам коммуникации друг с другом и внешним миром. Однако устоявшееся положение вещей меняется, когда на свет рождаются зрячие близнецы.

Момоа сыграет бесстрашного воина, вожака и защитника с роскошным именем Баба Восс.

Лоуренс берётся снимать сериал по сценарию Найта. Оба числятся исполнительными продюсерами наравне с Питером Чернином, Дженно Топпинг и Кристен Кампо. Производственный процесс на контроле у Chernin Entertainment и Endeavor Content.