Netflix одобрил съёмки первого сезона сериала «Локки и ключ»

Разрушитель проклятий Netflix официально заказал съёмки десятисерийного первого сезона мистического триллера «Локки и ключ». Проект, до сей поры переживший отказы от FOX и Hulu, сумел найти понимание у руководства стримингового гиганта, пообещавшего помочь при условии, что пилот переснимут с учётом изменений в актёрском составе и сценарии. Переговоры начались в конце мая и нынче успешно завершились — производственная команда может приступать к работе.

Экранизация одноимённого графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса повествует о недавно овдовевшей Нине Локк, перебравшейся вместе с детьми в фамильное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом страшную трагедию. Но старинный особняк хранит в своих стенах магические ключи и чудовище, которое за ними охотится.

Переписыванием сценария пилота наряду с Хиллом занимался Арон Эли Колейт («Герои»). Помогать Карлтону Кьюзу («Штамм») с обязанностями шоураннера берётся Мередит Аверилл («Хорошая жена»). Все четверо значатся исполнительными продюсерами наряду с Андресом Мускетти, Барбарой Мускетти и шоураннером проекта Карлтоном Кьюзом («Штамм»). Производством занимается IDW Entertainment.