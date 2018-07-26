 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
КГ играет: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Задайте вопрос режиссёрам фильма «По ту сторону океана» Чего ждать от Comic-Con 2018 в Сан-Диего Из первоначального сценария «Чужого 3» сделают комикс Барри Кеоган получил главную роль в экранизации комикса «Игрек: Последний мужчина»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix одобрил съёмки первого сезона сериала «Локки и ключ»

Разрушитель проклятий Netflix официально заказал съёмки десятисерийного первого сезона мистического триллера «Локки и ключ». Проект, до сей поры переживший отказы от FOX и Hulu, сумел найти понимание у руководства стримингового гиганта, пообещавшего помочь при условии, что пилот переснимут с учётом изменений в актёрском составе и сценарии. Переговоры начались в конце мая и нынче успешно завершились — производственная команда может приступать к работе.

Экранизация одноимённого графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса повествует о недавно овдовевшей Нине Локк, перебравшейся вместе с детьми в фамильное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом страшную трагедию. Но старинный особняк хранит в своих стенах магические ключи и чудовище, которое за ними охотится.

Переписыванием сценария пилота наряду с Хиллом занимался Арон Эли Колейт («Герои»). Помогать Карлтону Кьюзу («Штамм») с обязанностями шоураннера берётся Мередит Аверилл («Хорошая жена»). Все четверо значатся исполнительными продюсерами наряду с Андресом Мускетти, Барбарой Мускетти и шоураннером проекта Карлтоном Кьюзом («Штамм»). Производством занимается IDW Entertainment.

+ Обсудить
Темы
 
Локки и ключ
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Дети из фильма «Оно» сыграют в пилоте триллера «Локки и Ключ»
 
Netflix ведёт переговоры о спасении проекта «Локки и ключ»
 
Кино Под замком

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-176: (Не) продажность
 
Кино Трейлер фильма «Не дыши»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Телохранитель киллера»
 
Кино Джеймс Кэмерон хочет подарить «Терминатору» новую трилогию
 
Кино «Шазам» и Чёрный Адам Дуэйна Джонсона не зависят от чужих успехов или провалов
 
Кино Реклама Duracell фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Devil's Hunt - 1C анонсировала демонический экшен от третьего лицаNi no Kuni II: Revenant Kingdom - разработчики поделились информацией о дополненияхNintendo объявила войну сайтам с эмуляторами и нелегательными образами игрSunless Skies - полноценный запуск мрачной приключенческой RPG снова переносятOkami HD - представлены новые скриншоты приключенческой игры в версии для Nintendo Switch
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика