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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:
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Телефильм «Дедвуд» начнут снимать в октябре

После длинной череды слухов и осторожных январских заявлений главы HBO Кейсли Блойса поклонники наконец-то дождались официальных новостей о судьбе телефильма «Дедвуд». Съёмки полнометражной концовки знаменитого вестерна начнутся в октябре. Премьеру наметили на следующую весну, но это пока неофициальная приблизительная дата.

По словам Блойса, решение организационных вопросов потребовало невероятных усилий:

Производственная команда трудилась на износ. Процесс согласования рабочих графиков всех участников актёрского состава был настоящим логистическим кошмаром, но нам это удалось, и съёмки фильма официально одобрены.

Криминальная драма, прожившая на HBO три сезона, повествует о буднях городка Дедвуд во времена «золотой лихорадки». Недавно образованное поселение в Южной Дакоте стало пристанищем для преступного сброда и авантюристов всех мастей. Заправляет городком владелец местного салуна Эл Сверенджен (Иэн Макшейн), чей авторитет с некоторых пор оказывается под угрозой и не в последнюю очередь из-за перебравшегося в Дедвуд бывшего маршала Сета Буллока (Тимоти Олифант).

Автор и шоураннер проекта Дэвид Милч работает над сценарием двухчасового завершения истории, обещая грамотно завершить все сюжетные линии. Снявший четыре эпизода сериала Даниэль Минахан («Игра престолов», «Настоящая кровь») срежиссирует телефильм.

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Дедвуд
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