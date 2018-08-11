Пол Радд раздвоится в комедийном сериале «Жить с самим собой» от Netflix

Пол Радд («Человек-муравей и Оса») обзавёлся ещё одной сверхспособностью — умением раздваиваться. Правда, новоприобретённый навык он продемонстрирует не в очередной блокбастере Marvel, а в 8-серийной комедии «Жить с самим собой». Потоковый сервис Netflix официально заказал съёмки первого сезона.

Философская комедия попытается разобраться, действительно ли человек желает стать лучше. Страдающий от жизненных трудностей главный герой в исполнении Радда берётся испробовать новый подход в решении психологических проблем. Однако вместо избавления от невзгод главного героя обеспечивают дополнительной головной болью: инновационная методика пытается заменить пациента его усовершенствованной версией. Так протагонист приходит к пониманию прописной истины о том, что его худший враг — это он сам.

Тимоти Гринберг («В объезд») выступает создателем, шоураннером и сценаристом проекта; он также входит в команду исполнительных продюсеров наравне с Полом Раддом и режиссёрами сериала Джонатаном Дэйтоном и Валери Фэрис, вместе снимавшим «Битву полов».