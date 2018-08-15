За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix объявил дату выхода второго сезона сериала «Нетипичный» — 10-серийное продолжение семейной комедийной драмы выйдет на экраны 7 сентября.

Это типичная история взросления нетипичного парня. Главный герой — 18-летний Сэм Гарднер, страдающий аутизмом. Достигнув совершеннолетия, он, однако, решается на крайне ответственный и смелый шаг — поиски той самой, кто составит его личное счастье. Остальным членам семейства Гарднеров, которые всячески поддерживают Сэма в его начинаниях, добавок предстоит иметь дело с собственными проблемами.

Во втором сезоне снимаются Кейр Гилкрист, Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд и Эми Окуда.

Сценарием занимается создатель и шоураннер сериала Робиа Рашид («Как я встретил вашу маму») в соавторстве с Майклом Оппенхайзеном, Джен Риган, Авой Трэймер («Энджи Трайбека») и Дэннисом Салдуа. Производство курирует Sony Pictures TV.