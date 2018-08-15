 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Сериал «Касл-Рок» получил второй сезон от Hulu КГ играет: Kingdom Hearts II, часть 5 Новости аниме — лучшее за неделю Мастер Чиф станет одним из главных героев многосерийного боевика по игре Halo «Академия смерти» — трейлер
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

У второго сезона сериала «Атипичный» появилась дата выхода

Потоковый сервис Netflix объявил дату выхода второго сезона сериала «Нетипичный» — 10-серийное продолжение семейной комедийной драмы выйдет на экраны 7 сентября.

Это типичная история взросления нетипичного парня. Главный герой — 18-летний Сэм Гарднер, страдающий аутизмом. Достигнув совершеннолетия, он, однако, решается на крайне ответственный и смелый шаг — поиски той самой, кто составит его личное счастье. Остальным членам семейства Гарднеров, которые всячески поддерживают Сэма в его начинаниях, добавок предстоит иметь дело с собственными проблемами.

Во втором сезоне снимаются Кейр Гилкрист, Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд и Эми Окуда.

Сценарием занимается создатель и шоураннер сериала Робиа Рашид («Как я встретил вашу маму») в соавторстве с Майклом Оппенхайзеном, Джен Риган, Авой Трэймер («Энджи Трайбека») и Дэннисом Салдуа. Производство курирует Sony Pictures TV.

+ Обсудить
Темы
 
Нетипичный
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 7–13 августа
 
Netflix продлил сериал «Нетипичный» на второй сезон
 
У второго сезона сериала «Атипичный» появилась дата выхода

Тоже интересно

 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 140: Как делают игры
 
Кино «Логан» — промо-арт
 
Кино Пэтти Дженкинс — официально режиссёр «Чудо-женщины 2»
 
Кино Короткометражный фильм Rakka (Часть 1) режиссёра Нила Бломкампа
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 282: Лечение метеоризма амфетамином
 
Кино Рутгер Хауэр так и не понял, зачем сняли «Бегущего по лезвию 2049»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Анонсирован бандл Nintendo Switch с Mario Tennis Aces и 1-2-SwitchWSJ: Battlefield V демонстрирует низкий уровень предзаказов, выходящая между Black Ops 4 и RDR 2 игра может повторить судьбу Titanfall 2Pokemon GO остается одной из самых популярных мобильных игр в мире даже спустя два года после выходаBattlefield V - новый трейлер шутера покажут уже завтра, опубликован тизерMetro: Exodus - открытие предзаказа и старт предзагрузки на Xbox One, подтверждены пострелизные дополнения
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика