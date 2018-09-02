«Принц драконов» — трейлер

Потоковый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационного сериала «Принц драконов». Первый сезон выйдет целиком 14 сентября.

Фэнтезийный приключенческий эпик рассказывает о двух принцах людской расы Каллуме и Эзране, объединившихся с эльфийской наёмницей Райлой, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие со множеством опасностей, чтобы одолеть тёмные силы и принести мир в охваченные войной родные земли.

Создателями мультсериала являются сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры Uncharted 3 Джастин Ричмонд.