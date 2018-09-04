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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Карл Урбан сыграет в сериале «Судья Дредд: Мега-Сити 1» при одном условии

Июль порадовал новостями о сериале «Судья Дредд: Мега-Сити 1» — тогда стало известно, что сценарную команду проекта возглавил Роб Уильямс, один из авторов-ветеранов культовой научно-фантастической антологии 2000 AD, откуда и вышел знаменитый законник. Сценарий пилота написан, а также готов сценарный план первого и второго сезонов.

Но куда больше аудиторию продолжает волновать вопрос о возвращении к роли Карла Урбана. Портал ComicBook сообщает свежую информацию из первых уст:

К сериалу я пока не приписан, но у меня было несколько предварительных бесед с авторами. Хотелось бы поучаствовать. Там ведь столько крутых историй можно рассказать. Но всё зависит от создателей. Если честно, понятия не имею, на какой стадии находится производственный процесс. Если у меня будет возможность влиться в проект — супер.

Авторы уже упоминали, что футуристический боевик будет ансамблевым, и Дредд далеко не единственный важный персонаж истории. Урбан совсем не против такой концепции. Главное, чтобы его присутствие в повествовании действительно имело смысл:

Мне объяснили, что сюжет сосредоточится на команде новичков, совсем молодых судей из Мега-Сити 1, а у Дредда эпизодическая роль. И я согласен на такой подход, только при условии что присутствие моего героя будет оправданным и осмысленным. Просто появиться, поворчать и погримасничать — это не по мне, у Дредда должна быть своя чёткая сюжетная линия, своя история. В общем, посмотрим, что они придумают.

Производством сериала занимаются британская компания-разработчик компьютерных игр Rebellion и студия IM Global Television. Исполнительными продюсерами числятся Джейсон Кингcли и Марк Стерн («Звёздный крейсер „Галактика“»).

12 Обсудить
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Судья Дредд: Мега-Сити 1
 
1234
Лучший комментарий
+23

В сериале «Судья Дредд: Мега-Сити 1» у персонажа, чьё имя стоит в названии – только эпизодическая роль.
Шта?
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