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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Книжная серия «Колдовские земли» уходит на малые экраны

The Jim Henson Company приобрела права на телевизионную экранизацию стартовавшей в 2016 году литературной серии «Колдовские земли» (The Witchlands) писательницы Сьюзан Деннард. Третья книга серии выйдет из печати в феврале.

События потенциального сериала развернутся в мире трёх империй, где каждый человек рождается с собственным набором колдовских умений. Подходит к окончанию двадцатилетнее перемирие в войне, длящейся столетиями. Тяжелейшая миссия по сохранению равновесия сил в мире ложится на плечи двух молодых женщин. Чтобы выжить, они вынуждены принять свою судьбу и ту роль, которую должны сыграть в будущих событиях.

Проект находится на самой ранней стадии разработки, поэтому у него пока нет ни канала трансляции, ни съёмочной группы, ни тем более актёрского состава. Известно, однако, что автор литературного первоисточника войдет в команду исполнительных продюсеров проекта.

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