Генри Кавилл сыграет Геральта в «Ведьмаке» от Netflix

Видимо, когда такой человек просит, даже Netflix не вправе отказать. В начале августа Генри Кавилл («Бэтмен против Супермена») скромно заметил, что был бы рад сыграть титульную роль в грядущем потенциальном хите «Ведьмак», тем более что он является страстным поклонником книг и игр по вселенной. А сегодня один из официальных Twitter-аккаунтов потокового сервиса объявил, что таки да, Кавилл застолбил за собой главную роль в восьмисерийной экранизации.

Кавилл подтвердил информацию в своём инстаграме, а шоураннер и глава сценарной группы Лорен Шмидт Хиссрич («Сорвиголова») — у себя в твиттере.

Культовая фэнтези-сага Анджея Сапковского повествует об охотнике за монстрами Геральте из Ривии, странствующем по миру в поисках заказов на чудовищ, которых он берётся убивать за соответствующую плату.

Четыре эпизода первого сезона снимет Алик Сахаров («Игра престолов»), два эпизода — Шарлотта Брандстром («Двойник»), и ещё два — Алекс Гарсиа Лопес («Люк Кейдж»). Режиссёр открывающих видеороликов к трилогии игр The Witcher Томаш Багиньский числится исполнительным продюсером наравне со Шмидт Хиссрич, Яреком Савко, Шоном Дэниелом и Джейсоном Брауном. Сапковский консультирует. Производство на контроле у Netflix и польской студии Platige Image. Съёмки будут проходить в Восточной и Центральной Европе. Премьеру обещают в 2020 году.