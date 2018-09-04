 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новости аниме — лучшее за неделю Amazon не хочет выпускать фильм Вуди Аллена из-за обвинений в изнасиловании «Звёздные войны: Сопротивление» — трейлер и дата выхода Сериал «Падение ордена» получил второй сезон и Марка Хэмилла DOOM Eternal — геймплей, кадры, детали
46
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Генри Кавилл сыграет Геральта в «Ведьмаке» от Netflix

Видимо, когда такой человек просит, даже Netflix не вправе отказать. В начале августа Генри Кавилл («Бэтмен против Супермена») скромно заметил, что был бы рад сыграть титульную роль в грядущем потенциальном хите «Ведьмак», тем более что он является страстным поклонником книг и игр по вселенной. А сегодня один из официальных Twitter-аккаунтов потокового сервиса объявил, что таки да, Кавилл застолбил за собой главную роль в восьмисерийной экранизации.

Кавилл подтвердил информацию в своём инстаграме, а шоураннер и глава сценарной группы Лорен Шмидт Хиссрич («Сорвиголова») — у себя в твиттере.

Культовая фэнтези-сага Анджея Сапковского повествует об охотнике за монстрами Геральте из Ривии, странствующем по миру в поисках заказов на чудовищ, которых он берётся убивать за соответствующую плату.

Четыре эпизода первого сезона снимет Алик Сахаров («Игра престолов»), два эпизода — Шарлотта Брандстром («Двойник»), и ещё два — Алекс Гарсиа Лопес («Люк Кейдж»). Режиссёр открывающих видеороликов к трилогии игр The Witcher Томаш Багиньский числится исполнительным продюсером наравне со Шмидт Хиссрич, Яреком Савко, Шоном Дэниелом и Джейсоном Брауном. Сапковский консультирует. Производство на контроле у Netflix и польской студии Platige Image. Съёмки будут проходить в Восточной и Центральной Европе. Премьеру обещают в 2020 году.

46 Обсудить
Темы
 
Ведьмак
 
Денис Файзулин
Лучший комментарий
+26

Это не усики, а пропуск в Ривию
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix экранизирует «Ведьмака» Анджея Сапковского
 
Супермен готов играть Геральта в сериале «Ведьмак»
 
Стали известны главные актёры «Ведьмака»?

Тоже интересно

 
Кино Победители «Оскаров 2016»
 
Кино «Отряд самоубийц» — новые рекорды августа
 
Кино Колин Ферт планирует попасть в «Курск»
 
Кино Кадр из фильма «Люди-Икс: Апокалипсис»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 254: Самый умный человек на Земле
 
Кино Трейлер на русском фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Alpha Protocol получит переиздание для современных платформ?Майк Пондсмит: Cyberpunk 2077, вероятно, получит настольную игруОбзор Spider-Man (2018)Final Fantasy XV: Pocket Edition HD была замечена в британском PlayStation StoreMicrosoft отреагировала на заявление Sony о кроссплее
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика