«Сорвиголова» — анонс даты выхода третьего сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Теперь официально. Потоковый сервис Netflix объявил дату выхода третьего сезона «Сорвиголовы» — Дьявол Адской кухни вернётся на телеэкраны 19 октября. Видеоанонс обещает усовершенствованную версию Мэтта Мёрдока, готового доводить своё непростое, но важное дело до конца. Let the devil out и всё такое.

Продолжение криминальной драмы об уличном супергерое вдохновлено мрачной сюжетной аркой Born Again. Среди прочих неприятностей на голову измотанного Мёрдока вновь обрушится прошлое в лице чрезвычайно опасного и жестокого Уилсона Фиска.

В третьем сезоне снимаются Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Винсент Д’Онофрио, Уилсон Бетел, Джоанн Уолли и другие. Шоураннером продолжения выступает Эрик Олесон («Человек в высоком замке»). Исполнительными продюсерами наряду с Олесоном числятся Дрю Годдард, Джеф Лоэб и Джим Чори. Производство на контроле у Marvel TV и ABC Studios.