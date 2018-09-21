«Война Врат» Рэймонда Фэйста уходит на телеэкраны

Компания BCDF Pictures приобрела права на экранизацию долгоиграющей серии фэнтезийных романов «Война Врат» (The Riftwar Saga) за авторством Рэймонда Фэйста. Знаменитая книжная эпопея насчитывает 32 романа и несколько коротких рассказов, переведена на 25 языков и разошлась по миру 20-миллионным тиражом.
Первый роман под названием «Чародей» (Magician) повествует о вынужденном путешествии юноши из своего мира в иную реальность, где ему предстоит обучиться владению чужеземной магией. Вселенная Мидкемии изначально задумывалась Фэйстом как основа для ролевых игр с товарищами по институту, а позже разрослась до масштабного книжного франчайза.
Адаптацией литературного первоисточника займётся Курт Джорнстад («300 спартанцев», «Взрывная блондинка»). Фэйст входит в команду исполнительных продюсеров наравне с Клодом Даль Фаррой, Брайсом Даль Фаррой и Брайаном Киди. Производством занимается Fiction Riot.