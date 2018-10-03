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Первоисточники: www.slashfilm.comwww.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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Педро Паскаль может возглавить актёрский состав сериала по «Звёздным войнам»

В отсутствие официальных новостей аудитории по обыкновению приходится кормиться слухами. А вокруг масштабных, крупнобюджетных проектов их всегда хоть отбавляй. Так, стартовавшие съёмки художественного сериала Джона Фавро по вселенной «Звёздных войн» стремительно обрастают массой непроверенной информации.

Во-первых, ходят слухи, что создатель анимационных сериалов о событиях в далёкой-далёкой галактике Дэйв Филони срежиссирует два эпизода первого сезона. Говорят, всего у проекта пять режиссёров, а за операторской работой будет присматривать Грег Фрэйзер («Изгой-один. Звёздные войны: Истории»).

Во-вторых, есть вероятность, что актёрский состав сериала возглавит Педро Паскаль («Игра престолов», «Нарки»). Кого он может сыграть, остаётся только гадать, так как о персонажах никакой информации не поступало.

О сюжете тоже до сих пор почти ничего неизвестно. В августе появились слухи, будто местом действия может стать планета Мандалор на Внешнем кольце. События развернутся во временном промежутке между «Возвращением джедая» и «Пробуждением Силы» — спустя три года после падения Империи.

Премьера состоится на потоковом сервисе Disney, который запустят следующей осенью.

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