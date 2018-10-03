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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Беглецы» — тизер второго сезона

Потоковый сервис Hulu опубликовал тизер 13-серийного второго сезона «Беглецов» — супергеройская подростковая драма вернётся в эфир 21 декабря. Проблема отцов и бомжующих детей принимает невероятно опасный поворот.

Экранизация одноимённого комикса Marvel повествует о давно рассорившихся подростках из Лос-Анджелеса, вынужденных объединиться, чтобы противостоять общему врагу — собственным родителям-суперзлодеям. В команде: гик и геймер Алекс Уайлдер (Рензи Фелиз), викканка Нико Минору (Лирика Окано), красотка Каролина Дин (Вирджиния Гарднер), бунтарка Гертруда Йоркс (Ариэла Барер), инженер и ловелас Чейз Стейн (Грегг Салкин) и младшенькая Молли Эрнандес (Аллегра Акоста).

Создателями, шоураннерами и основными сценаристами проекта числятся Джош Шварц и Стефани Сэвидж, вместе работавшие над «Сплетницей». Оба числятся исполнительными продюсерами наравне с главой Marvel TV Джефом Лоэбом и Джимом Чори.

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Видео Беглецы
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