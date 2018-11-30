Звёзды «Легиона» и «Большой маленькой лжи» возглавили актёрский состав очередной вариации «Повелителя мух»

Потоковый сервис Netflix окончательно определился с актёрским составом подростковой драмы «Общество» (The Society), вдохновлённой классическим романом Уильяма Голдинга «Повелитель мух». К ранее утверждённой на главную роль Кэтрин Ньютон («Большая маленькая ложь») присоединились Рэйчел Келлер («Легион»), Кристин Фросет («Апостол»), Гидеон Адлон («Секса не будет!!!»), Оливия Деджонг («Уилл»), Алекс Фитцалан, Хосе Джулиан, Наташа Лю Бордиццо и другие.

В современной версии группа состоятельных молодых людей из Новой Англии возвращается в родной город после внезапно прерванной поездки и обнаруживает, что все жители таинственным образом исчезли, а выбраться из города невозможно. Отчаянные, но не отчаявшиеся подростки под предводительством героини Ньютон вынуждены взять всё в свои руки, дабы выжить в этом новом и неизвестном мире.

Режиссёрское кресло займёт Марк Уэбб («Новый Человек-паук», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»), сценарий напишет Кристофер Кейзер. Оба также выступят исполнительными продюсерами 10-серийной драмы.