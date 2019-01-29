«Агенты Щ.И.Т.» — тизер шестого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал ABC выпустил тизер шестого сезона «Агентов Щ.И.Т.». 13-серийное продолжение сериала выйдет в эфир летом, но точной даты пока нет.

Фантастико-приключенческий боевик по вселенной Marvel рассказывает о команде спецагентов, тайно спасающих человечество от самых невероятных опасностей. В шестом сезоне в повествование гарантированно вернутся персонажи Минг-На Вен, Хлои Беннет, Кларка Грегга, Йена де Кестекера, Элизабет Хенстридж, Наталии Кордова-Бакли, Генри Симмонса и Джеффа Уорда.

Создателями проекта выступают Джосс Уидон, Джед Уидон и Морисса Танчароэн. Они же числятся исполнительными продюсерами наряду с Джеффри Беллом, Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Производством занимаются ABC Studios и Marvel Television.