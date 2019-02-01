Disney+ одобрил съёмки сериала о будущем президенте США

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Disney+ продолжает расширять линейку фантастических проектов, заказав съёмки 10-серийной комедии «Дневник женщины-президента» (Diary of a Female President). Премьера сериала состоится в конце года вместе с запуском стриминговой платформы.

Повествование ведётся от лица 12-летней американки кубинского происхождения. Девочка ведёт дневник, где рассказывает о своей жизни, успехах и неудачах в школе, а также о достижениях на пути к своей главной мечте — президентскому креслу.

Создателем и сценаристом сериала выступает Илана Пенья («Чокнутая бывшая»). Шоураннером назначена Робин Шорр («Галавант»). Производственными продюсерами числятся актриса Джина Родригес («Девственница Джейн») и Эмили Гипсон. Производством занимается CBS Television Studios.