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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Disney+ одобрил съёмки сериала о будущем президенте США

Потоковый сервис Disney+ продолжает расширять линейку фантастических проектов, заказав съёмки 10-серийной комедии «Дневник женщины-президента» (Diary of a Female President). Премьера сериала состоится в конце года вместе с запуском стриминговой платформы.

Повествование ведётся от лица 12-летней американки кубинского происхождения. Девочка ведёт дневник, где рассказывает о своей жизни, успехах и неудачах в школе, а также о достижениях на пути к своей главной мечте — президентскому креслу.

Создателем и сценаристом сериала выступает Илана Пенья («Чокнутая бывшая»). Шоураннером назначена Робин Шорр («Галавант»). Производственными продюсерами числятся актриса Джина Родригес («Девственница Джейн») и Эмили Гипсон. Производством занимается CBS Television Studios.

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Дневник женщины-президента
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Disney+ одобрил съёмки сериала о будущем президенте США

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