Новые сериалы 4–10 февраля

В сериальном мире очередное недолгое затишье. Ближайшие семь дней не порадуют ни одним новым многосерийным проектом.
Понедельник, 4 февраля
комедия
В ролях Мэтт Леблан, Грэйс Кауфман, Мэттью Макканн, Хала Финли, Джессика Чаффин, Мэтт Кук
Создатель Джеки Биэн, Джефф Филго
Главный герой Алан вынужден стать домохозяином, когда его жена решает вернуться на работу. Вскоре отец семейства осознаёт, что воспитание детей — не такое лёгкое дело, как он думал раньше.
Среда, 6 февраля
боевик, драма
В ролях Томас Гибсон, Мэнди Пэтинкин, Мэттью Грей Габлер, Шемар Мур, Эй Джей Кук, Джо Мантенья
Создатель Джефф Дэвис
Четырнадцатый сезон полицейского процедурала завершится пятнадцатой серией Truth or Dare. В январе канал CBS продлил сериал на финальный укороченный сезон из десяти серий.