Новости сериалов — лучшее за неделю

Саша Лэйн возглавила актёрский состав «Утопии» от Amazon — актрисе досталась роль Джессики Хайд.
Телеканал The CW обеспечил продление десяти сериалам — в том числе всем проектам по вселенной DC.
«Агенты Щ.И.Т.» — тизер шестого сезона — продолжение фантастического боевика выйдет на экраны летом.
«Красная линия» — трейлер мини-сериала с Ноа Уайли — восьмисерийную драму обещают показать в апреле.
Disney планирует основательно вложиться в сериалы для Disney+ — в первую очередь это касается проектов по вселенным «Звёздных войн» и Marvel.
Роман Стивена Кинга «Противостояние» станет сериалом на CBS All Access — проектом занимается Джош Бун.
The CW заказал пилот драмы о гендерно вариантном человеке — продюсирует этот кошмар Дэймон Уайанс мл.
«Муми» — трейлер анимационного сериала — в составе актёров озвучивания значатся Тэрон Эджертон, Розамунд Пайк, Кейт Уинслет и другие.
«Сорвиголова» возглавил список зрительских фаворитов по версии сайта Rotten Tomatoes — но это никак не повлияет на решение Netflix.
«Бесстыдники» продлены на десятый сезон — продолжение обойдётся без Фионы Галлагер.