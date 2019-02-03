Новости сериалов — лучшее за неделю

Саша Лэйн возглавила актёрский состав «Утопии» от Amazon — актрисе досталась роль Джессики Хайд.

Телеканал The CW обеспечил продление десяти сериалам — в том числе всем проектам по вселенной DC.

«Агенты Щ.И.Т.» — тизер шестого сезона — продолжение фантастического боевика выйдет на экраны летом.

«Красная линия» — трейлер мини-сериала с Ноа Уайли — восьмисерийную драму обещают показать в апреле.

Disney планирует основательно вложиться в сериалы для Disney+ — в первую очередь это касается проектов по вселенным «Звёздных войн» и Marvel.

Роман Стивена Кинга «Противостояние» станет сериалом на CBS All Access — проектом занимается Джош Бун.

The CW заказал пилот драмы о гендерно вариантном человеке — продюсирует этот кошмар Дэймон Уайанс мл.

«Муми» — трейлер анимационного сериала — в составе актёров озвучивания значатся Тэрон Эджертон, Розамунд Пайк, Кейт Уинслет и другие.

«Сорвиголова» возглавил список зрительских фаворитов по версии сайта Rotten Tomatoes — но это никак не повлияет на решение Netflix.