«Бесстыдники» продлены на десятый сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime продлил «Бесстыдников» на десятый сезон. Повествование, как известно, продолжится без Фионы Галлагер — в конце августа актриса Эмми Россам заявила об уходе из проекта, её персонаж выбывает из истории в финале девятого сезона. Зато в сериал уже точно вернётся Йен Галлагер в исполнении Камерона Монахэна.

Комедийная драма продолжит рассказывать о горестях и радостях пропащей, однако невероятно дружной многодетной семьи из Чикаго. В сериале снимаются Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Эмма Кинни и Исидора Горештер.

Шоураннером проекта остаётся Джон Уэллс; он же выступает исполнительным продюсером наряду с Нэнси М. Пиментал. Производством проекта занимаются Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television. Премьеру десятого сезона обещают в конце этого года.