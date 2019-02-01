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Первоисточники: www.comingsoon.netdeadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Бесстыдники» продлены на десятый сезон

Кабельный канал Showtime продлил «Бесстыдников» на десятый сезон. Повествование, как известно, продолжится без Фионы Галлагер — в конце августа актриса Эмми Россам заявила об уходе из проекта, её персонаж выбывает из истории в финале девятого сезона. Зато в сериал уже точно вернётся Йен Галлагер в исполнении Камерона Монахэна.

Комедийная драма продолжит рассказывать о горестях и радостях пропащей, однако невероятно дружной многодетной семьи из Чикаго. В сериале снимаются Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Эмма Кинни и Исидора Горештер.

Шоураннером проекта остаётся Джон Уэллс; он же выступает исполнительным продюсером наряду с Нэнси М. Пиментал. Производством проекта занимаются Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television. Премьеру десятого сезона обещают в конце этого года.

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Бесстыдники
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