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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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The CW заказал пилот драмы о гендерно вариантном человеке

Телеканал The CW продолжает увлечённо скрести дно в попытках преподнести аудитории нечто революционное. В разработку отправлен пилотный эпизод сериала Glamorous, центральным персонажем которого станет человек непонятного пола. К сожалению, это не шутка.

Драма расскажет о гендерно вариантном выпускнике школы, попавшем на стажировку в крутую косметическую компанию, чью продукцию он (она? Оно? Они?) усиленно критиковал в своём YouTube-блоге.

Сценарий пилота напишет Джордон Нардино («Звёздный путь: Дискавери»); он же выступает исполнительным продюсером сериала наряду с актёром Дэймоном Уайансом-младшим («Счастливый конец») и Кэмероном Тарлоу («Красотки в Кливленде»). Производством заведует CBS TV Studios.

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