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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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У канала FOX не ладится с приквелом и спин-оффом «24 часов»

В прошлом году FOX заявил о намерении снять приквел «24 часов» о молодых годах Джека Бауэра и спин-офф — юридический триллер в фирменном формате оригинала. Как оказалось, справиться с такой задачей оказалось крайне непросто. В ходе зимнего пресс-тура TCA выяснилось, что телеканал повременит со своими планами на франчайз.

За проектами присматривают коллеги по оригинальному сериалу Ховард Гордон, Джереми Донер, Джоэл Сурноу и Роберт Кокран, что, как оказалось, ещё не гарантия успеха. Невзирая на расточаемые комплименты франчайзу и его создателям, глава FOX Entertainment Чарли Кольер заявил, что в случае с наследием «24» спешка до добра не доведёт. Мол, канал всячески поддерживает возвращение вселенной культового экшена на экран, но только в том случае, если это будет сделано надлежащим образом. Из этого можно сделать вывод, что дела у авторов обоих проектов идут не лучшим образом, а повторения «успеха» «24 часов: Наследия» никто не хочет.

Кольер честно признался, что в отношении возвращения «24 часов» ему пока сообщить нечего. То же касается и «Королев крика» — канал не планирует возрождать сериал, что бы там ни писал у себя в инстаграме Райан Мёрфи. Впрочем, возможно, создатель комедийного ужастика сумеет перетащить свой проект на Netflix, с которым подписал контракт в прошлом году. Время покажет, но никакой конкретики по этому вопросу пока нет.

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Темы
 
24 часа Королевы крика
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