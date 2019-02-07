Fox продлил «Симпсонов» на два сезона

Культовый анимационный ситком «Симпсоны», давным-давно обзаведшийся званием культурного феномена и бесчисленным количеством наград, получил от телеканала FOX продление на тридцать первый и тридцать второй сезоны. Таким образом количество серий в самом длинном мультсериале в истории телевидения достигнет 713 штук.

Актёры озвучивания продлили свои контракты на следующие два года, поэтому все персонажи сохранят оригинальные голоса.

Сатирическая комедия Мэтта Гроунинга, повествующая о жизни семейства Симпсонов из вымышленного городка Спрингфилд, может похвастаться солидными и стабильными рейтингами. В эфире тридцатый сезон, а сериал до сих пор держится в пятёрке самых популярных многосерийных комедий у аудитории в возрасте от 18 до 49 лет. Каждый эпизод текущего сезона обирается у экранов 4,8 млн зрителей с рейтингом 1,9 в ключевом демо. С учётом просмотров на цифровых платформах общая аудитория эпизода достигает 7,5 млн.

Исполнительными продюсерами проекта остаются Джеймс Л. Брукс, Мэтт Гроунинг и Эл Джин. Производством по-прежнему заведуют Gracie Films Production и 20th Century Fox Television.