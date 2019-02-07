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Шоураннер «Правосудия» работает над экранизацией комикса «Талант» с главным женским персонажем

Телеканал FOX запустил в разработку многосерийную адаптацию графического романа Кристофера Голдена и Тома Снигоски «Талант» (Talent) от издательства Boom! Studios. Одобрено написание сценария с прицелом на заказ съёмок полного сезона. Над текстом фантастической драмы поработает Грэм Йост («Правосудие», «Хитрый Пит»). А чтобы дело выгорело наверняка, главному персонажу сменят пол с устаревшего мужского на популярный женский.

Драма по комиксу, пережившему несколько неудачных попыток полнометражной экранизации, рассказывает о Николь Дэйн — единственной выжившей в катастрофе с 148 погибшими. Вокруг чудом выжившей поднимается шумиха, а сама Николь обнаруживает, что унаследовала многочисленные таланты почивших. Вооружившись новоприобретёнными способностями, главная героиня должна завершить незаконченные дела жертв аварии и раскрыть тайну случившегося. Правда, на миссии ей мешает сосредоточиться её тёмное прошлое.

В команду исполнительных продюсеров помимо Йоста входят Нил Мориц («Побег»), Павун Шетти, Тобби Джаффе, Стивен Кристи и Росс Ричи. За производством проследят Original Films и Sony Pictures Television.

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