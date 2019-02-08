«Лучшие в Лос-Анджелесе» — тизер с датой выхода

Криминальный боевик «Лучшие в Лос-Анджелесе» с Габриэль Юнион и Джессикой Альбой обзавёлся полуминутным тизером с датой выхода. Некогда отвернутый каналом NBC 13-серийный спин-офф «Плохих парней» стартует на потоковом сервисе Spectrum Originals 13 мая. В день премьеры выйдут три первых эпизода, а следующие десять будут выходить еженедельно по понедельникам.

В центре истории — бывший спецагент из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт (Юнион). Порвав с прошлым, она служит детективом в полиции Лос-Анджелеса. Однако её положение заметно усложняется, когда тайно завидующая её свободе Нэнси Маккена (Альба) выясняет, что жизнь её крутой напарницы далеко не так безоблачна, как ей представлялось.

Шоураннерами сериала выступают коллеги по «Чёрному списку» Брэндон Марголис и Брэндон Сонньер. В исполнительных продюсерах наряду с ними значатся Пэм Визи («C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк»), Альба, Юнион, Джерри Брукхаймер, Даг Белград, Джонатан Литман и КристиЭнн Рид. В производстве заняты Sony Pictures TV Studios, Jerry Bruckheimer Television и 2.0 Entertainment.