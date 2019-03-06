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Майкл Шин сыграет доктора-маньяка в «Блудном сыне» от NBC

Не можешь придумать ничего нового? Компилируй! Телеканал NBC задумал процедурал с целым набором дисфункциональных персонажей. Одну из главных ролей в многосерийном винегрете под названием «Блудный сын» сыграет Майкл Шин («Мастера секса», «Благие знамения»).

Процедурная драма с элементами чёрной комедии расскажет о психологе-криминалисте Малкольме Брайте, который блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что его папочка — знаменитый серийный убийца по прозвищу Хирург. Малкольм помогает нью-йоркской полиции раскрывать преступления, стараясь хоть как-то справиться с личными проблемами: склонной манипулировать всеми матерью, раздражающе нормальной сестрой и папашей-убийцей, пытающимся наладить отношения с сыном. Завершающий штрих к очаровательному семейному портрету — целый букет прогрессирующих неврозов, одолевающих главного героя.

Шин сыграет Мартина Уитли, отца Малкольма. Когда-то он был примерным семьянином и успешным кардиохирургом со внушительным списком именитых пациентов. Нынче Мартин квартирует в тюрьме за убийство двух десятков человек.

Сценарий пилотного эпизода написали Крис Федак («Чак») и Сэм Склавер («Шоу Бланта»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Грегом Берланти, Сарой Шехтер и режиссёром Ли Толандом Кригером («Леденящие душу приключения Сабрины»).

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Блудный сын
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Майкл Шин сыграет доктора-маньяка в «Блудном сыне» от NBC

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