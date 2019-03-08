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«Почему женщины убивают»: Александра Даддарио в сериале про сильных и независимых

Известная своими талантами Александра Даддарио («Спасатели Малибу», «Перси Джексон и Похититель молний», сыграет главную роль в сериале «Почему женщины убивают» (Why women kill) от CBS All Access. В проект также записались Люси Лью («Элементарно»), Джиннифер Гудвин «Однажды в сказке»), Рейд Скотт («Вице-президент») и Сэм Джагер («Расскажи мне сказку»).

По-чёрному комедийная драма от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри расскажет о трёх женщинах, живущих в разное время, — домохозяйке из 60-х (Гудвин), светской львице из 80-х (Лью) и адвокате из современности. Все они сталкиваются c неверностью в браке. Сериал призван продемонстрировать, что хоть роль женщин в обществе со временем изменилась, их реакция на предательство осталась той же.

Даддарио сыграет Джейд — невероятно красивую и сексуальную, но слегка чокнутую лесбиянку, которая, скрываясь от навязчивой бывшей, остаётся пожить у замужней пары друзей — своей любовницы и её мужа (Скотт).

Исполнительными продюсерами проекта выступают Брайан Грейзер, Франси Калфо, Майкл Ханель и Марк Уэбб («Новый Человек-паук», «500 дней лета»), который также будет режиссировать. Тяготы производственного процесса разделят между собой Imagine и CBS Television Studios.

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Почему женщины убивают
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«Почему женщины убивают»: Александра Даддарио в сериале про сильных и независимых

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