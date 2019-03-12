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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Showtime заказал съёмки мини-сериала «Птица доброго Господа» с Итаном Хоуком

Прошлым летом Blumhouse Television заявила о планах экранизировать роман Джеймса Макбрайда «Птица доброго Господа» (The Good Lord Bird). Сосценаристом и исполнителем одной из главных ролей в восьмисерийном мини-сериале значится Итан Хоук («Тренировочный день»). Нынче проект наконец-то обзавёлся домом — историческая драма осела на кабельном канале Showtime.

События романа разворачиваются в 1857 году. Это история о юном невольнике Генри Шеклфорде из Канзаса, превратившегося в поле битвы между поборниками и противниками рабства. Знакомство с легендарным аболиционистом Джоном Брауном (Хоук) навсегда меняет жизнь главного героя — подросток сбегает из города, переодевшись в женское платье. Примкнув к Брауну и продолжая выдавать себя за девушку, Генри принимает участие в знаменитом рейде на арсенал Харперс-Ферри. Операция провалилась, однако эту вылазку считают одной из искр, разжегших гражданскую войну между Севером и Югом.

Со сценарием Хоуку поможет Марк Ричард («Бойся ходячих мертвецов»). Оба выступают исполнительными продюсерами наряду с режиссёром проекта Энтони Хемингуэем («Бесстыдники», «Американская история преступлений»), Макбрайдом, Брайаном Тейлором, Райаном Хоуком, Дэвидом Шиффом и Джейсоном Блумом.

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Птица доброго Господа
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Showtime заказал съёмки мини-сериала «Птица доброго Господа» с Итаном Хоуком

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