Тизер девятого сезона «Американской истории ужасов» от Райана Мёрфи

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Создатель знаменитой хоррор-антологии «Американская история ужасов» опубликовал у себя в инстаграме тизер девятого сезона. Вдобавок Райан Мёрфи раскрыл название свежей телеглавы — девятый сезон получил лаконичный подзаголовок «1984». Точной даты возвращения у сериала от FX пока нет, но ролик обещает осеннюю премьеру.

Сюжет держится в секрете. Уже известно, что в девятом сезоне появятся Эмма Робертс и Гас Кенуорти, а вот постоянный участник актёрского состава Эван Питерс на этот раз отсутствует.

Создателями и бессменными шоураннерами антологии ужасов являются Мёрфи и Брэд Фэлчак. Производство курирует 20th Century Fox Television.