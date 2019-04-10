 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
«Части сердца» — трейлер мистического триллера с Умой Турман «Дитя погоды» — тизер нового фильма Макото Синкая Ноль кадров в секунду. Выпуск 258: Древо секса «Слишком стар, чтобы умирать молодым» — трейлер сериала Николаса Виндинга Рефна «Джокер» — первый трейлер фильма с Хоакином Фениксом
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Тизер девятого сезона «Американской истории ужасов» от Райана Мёрфи

Создатель знаменитой хоррор-антологии «Американская история ужасов» опубликовал у себя в инстаграме тизер девятого сезона. Вдобавок Райан Мёрфи раскрыл название свежей телеглавы — девятый сезон получил лаконичный подзаголовок «1984». Точной даты возвращения у сериала от FX пока нет, но ролик обещает осеннюю премьеру.

Сюжет держится в секрете. Уже известно, что в девятом сезоне появятся Эмма Робертс и Гас Кенуорти, а вот постоянный участник актёрского состава Эван Питерс на этот раз отсутствует.

Создателями и бессменными шоураннерами антологии ужасов являются Мёрфи и Брэд Фэлчак. Производство курирует 20th Century Fox Television.

+ Обсудить
Темы
 
Американская история ужасов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Части сердца» — первые кадры и дата выхода
 
«Части сердца» — трейлер мистического триллера с Умой Турман
 
Тизер девятого сезона «Американской истории ужасов» от Райана Мёрфи

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 181: Джингл про огурец
 
КиноИгры Как, по мнению Майкла Фассбендера, нужно исправлять «Кредо убийцы»
 
Кино Новый кадр с диснеевскими принцессами из фильма «Ральф против интернета»
 
Кино «Миссия невыполнима: Последствия» — второй трейлер
 
Кино «Чёрная Пантера» — постер
 
Кино «Чудо-женщина» — кадр и характеристика
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Огород с тыквами, огненные дикобразы и говорящий барсук — 11 минут геймплея альфа-версии Trine 4: The Nightmare PrinceКастинг нарисованных зверушек — представлен новый трейлер экранизации Детектива ПикачуUbisoft могла стать издателем Mortal Kombat после развала MidwayОчень маленькие кошмарики — Very Little Nightmares анонсирована к выходу на iOSНовые IP, GreedFall и скорый выпуск The Surge 2 - Focus Home Interactive рассказала о своих планах
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru