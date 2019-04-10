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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Соколиный глаз получит сольный мини-сериал на Disney+

А вот и ещё один потенциальный обладатель собственного многосерийного сольника на потоковом сервисе Disney+. Портал Variety, ссылаясь на собственные источники, сообщает, будто в производство уходит сериал про сверхметкого лучника по прозвищу Соколиный глаз. Играть марвеловского супергероя будет, конечно же, Джереми Реннер, за которым роль закреплена в киновселенной Marvel.

Мини-сериал представляет собой приключенческий экшен, где Клинт Бартон в соответствии с каноном передаст эстафету юной преемнице Кейт Бишоп. По комиксам, именно она примерила костюм Соколиного глаза после Бартона и позже состояла в команде Юных Мстителей.

Disney и Marvel дружно отмалчиваются, по обыкновению не спеша реагировать на слухи.

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