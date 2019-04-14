«Большая маленькая ложь» — тизер с датой выхода второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO опубликовал тизер второго сезона драмы «Большая маленькая ложь» и заодно объявил дату выхода продолжения — 9 июня.

Телеэкранизация романа-бестселлера Лианы Мориарти рассказывает о жизни нескольких семей в прибрежном городке Монтерей и о произошедшей там трагедии — таинственном убийстве на благотворительном школьном балу. Семисерийное продолжение повествует о том, как складывается жизнь главных героинь после случившегося.

Во втором сезоне снимаются Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Шейлин Вудли, Зои Кравиц, Мерил Стрип и другие.

За сценарий обоих сезонов отвечает Дэвид Э. Келли («Голиаф», «Мистер Мерседес»). Срежиссировала продолжение Андреа Арнольд («Очевидное»). Жан Марк Валле, Арнольд, Уизерспун и Кидман выступают исполнительными продюсерами сериала.