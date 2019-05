Hulu берётся за экранизацию романа «Глаза дракона» Стивена Кинга

Потоковый сервис Hulu очень хочет собственный сериал с магией и драконами, а потому в конкурентной борьбе перехватил у Apple права на многосерийную экранизацию книги Стивена Кинга «Глаза дракона» (The Eyes of the Dragon). В разработку уходит пока только пилотная серия проекта.

Фэнтези-роман написан автором в далёком 1984 году. События разворачиваются в сказочном королевстве Делейн, где жадный до власти придворный маг подстраивает убийство короля Роланда, в котором обвиняют наследного принца Питера — старшего сына почившего. Примечательно, что коварного мага зовут Рэндалл Флэгг, и личность злодея роднит «Глаза дракона» с другими романами автора — «Стрелком» и «Противостоянием».

Шоураннером и сценаристом первого эпизода назначен Сет Грэм-Смит («Лего Фильм: Бэтмен»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Дэвидом Каценбергом, Биллом Абером, Роем Ли и Джоном Бергом. Производство доверили студии Fox 21.