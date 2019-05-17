 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Hulu берётся за экранизацию романа «Глаза дракона» Стивена Кинга «Тёмные начала» — трейлер экранизации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана «Звёздный путь: Пикар» — сериал с Патриком Стюартом получил заголовок, логотип и синопсис Осенью Adult Swim покажет новый мультсериал от Дженнди Тартаковски Канал Fox закрыл сериал «Перерождение»
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Hulu берётся за экранизацию романа «Глаза дракона» Стивена Кинга

Потоковый сервис Hulu очень хочет собственный сериал с магией и драконами, а потому в конкурентной борьбе перехватил у Apple права на многосерийную экранизацию книги Стивена Кинга «Глаза дракона» (The Eyes of the Dragon). В разработку уходит пока только пилотная серия проекта.

Фэнтези-роман написан автором в далёком 1984 году. События разворачиваются в сказочном королевстве Делейн, где жадный до власти придворный маг подстраивает убийство короля Роланда, в котором обвиняют наследного принца Питера — старшего сына почившего. Примечательно, что коварного мага зовут Рэндалл Флэгг, и личность злодея роднит «Глаза дракона» с другими романами автора — «Стрелком» и «Противостоянием».

Шоураннером и сценаристом первого эпизода назначен Сет Грэм-Смит («Лего Фильм: Бэтмен»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Дэвидом Каценбергом, Биллом Абером, Роем Ли и Джоном Бергом. Производство доверили студии Fox 21.

1 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кадры: «Чужой: Завет», «Лего Фильм: Бэтмен»
 
Студия Warner Bros. анонсировала фильм «Найтвинг»
 
Рецензия и отзывы на мультфильм «Лего Фильм: Бэтмен»

Тоже интересно

 
Игры GSC Game World рассказала о реакции Steam на «налог на Google»
 
Кино «Анна» — трейлер нового экшена Люка Бессона с Сашей Лусс
 
Судья Дредд отправляется на телеэкраны
 
Кино «Стена» — трейлер
 
Кино Номинанты на «Золотую малину»: «Робин Гуд», «Холмс и Ватсон» и Дональд Трамп
 
«Мир Дикого Запада» — трейлер второго сезона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Code Vein - Bandai Namco назвала сроки сетевого тестирования ролевого экшена на консоляхОбреченные на гибель в свежем геймпейном трейлере нового "Мора"От вышиванки до костюма мафиози - разработчики The Sinking City представили посвященный нарядам протагониста роликЗвезда WWE: Я хотела бы сыграть Лару КрофтЕще одна компания решила отказаться от собственного стенда на E3 2019
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru