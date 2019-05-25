Второй сезон «Наследников» получил дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

По информации портала EW, высоко оценённая критиками остросюжетная семейная телесага «Наследники» вернётся на кабельный канал HBO 11 августа.

В центре многосерийной драмы — жажда власти, политика и деньги, много денег. Сериал повествует о безобразно богатом и могущественном нью-йоркском семействе Рой — владельцах международной медиаимперии. Катализатором основных событий становится решение главы семьи Логана Роя отойти от дел и передать бразды правления четырём своим взрослым детям.

В сериале снимаются Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс, Питер Фридман и другие.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером остаётся Джесси Армстронг («Вице-президент»). Помимо Армстронга исполнительными продюсерами проекта выступают Уилл Феррелл, режиссёр пилота Адам Маккей, Кевин Дж. Мессик, Фрэнк Рич и Илен С. Лэндресс.

В начале месяца канал опубликовал тизер продолжения. Отношения между ближайшими родственниками-интриганами всё так же оставляют желать лучшего.