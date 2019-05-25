 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов» и будущем книжной серии Сценарист «Игры престолов» поработает над сериалом по «Властелину колец» Аудитория не оценила феминистского посыла в трейлере «Бэтвумен» Съёмки полнометражного «Кунг Фьюри» стартуют в июле Hulu берётся за экранизацию романа «Глаза дракона» Стивена Кинга
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Второй сезон «Наследников» получил дату выхода

По информации портала EW, высоко оценённая критиками остросюжетная семейная телесага «Наследники» вернётся на кабельный канал HBO 11 августа.

В центре многосерийной драмы — жажда власти, политика и деньги, много денег. Сериал повествует о безобразно богатом и могущественном нью-йоркском семействе Рой — владельцах международной медиаимперии. Катализатором основных событий становится решение главы семьи Логана Роя отойти от дел и передать бразды правления четырём своим взрослым детям.

В сериале снимаются Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс, Питер Фридман и другие.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером остаётся Джесси Армстронг («Вице-президент»). Помимо Армстронга исполнительными продюсерами проекта выступают Уилл Феррелл, режиссёр пилота Адам Маккей, Кевин Дж. Мессик, Фрэнк Рич и Илен С. Лэндресс.

В начале месяца канал опубликовал тизер продолжения. Отношения между ближайшими родственниками-интриганами всё так же оставляют желать лучшего.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Наследники
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Барри Кеоган получил главную роль в экранизации комикса «Игрек: Последний мужчина»
 
Новые сериалы 28 мая — 3 июня
 
Номинанты на премию «Золотой глобус»: Сериалы

Тоже интересно

 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 123: Захламлённый инвентарь
 
Кино Зрителей заставляют считать супергероические фильмы чем-то прекрасным
 
Кино Новый фильм Кристофера Нолана получил дату премьеры
 
Кино Во всех «Аватарах» будет один злодей — полковник Куоритч
 
Аниме ЕВА-315: Кандалы любви
 
Кино Зак Снайдер поменял профиль в «Твиттере», и это стало новостью
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Спасение заложника в большом геймплейном видео боевика Blood & Truth для PlayStation VRИгровые анонсы, цены и дата запуска - Google рассказала, когда стоит ждать новых подробностей об облачной платформе StadiaSony впервые представила в России 8K HDR телевизорыSony прокомментировала сроки поддержки PlayStation 4 и рассказала о важности функции обратной совместимости для PlayStation 5Представлен мрачный сюжетный трейлер ролевого экшена Warhammer: Chaosbane
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru