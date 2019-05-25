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«Болотная тварь» — тизер, посвящённый главной героине Эбби Аркан

До премьеры телекомикса «Болотная тварь» осталась всего неделя, а потоковый сервис DC продолжает сыпать промо-материалами. На этот раз в сети появился тизер под названием «Эбби», посвящённый главной героине истории. Первая серия фантастического триллера выйдет на экраны 31 мая.

Эбби Аркан (Кристал Рид) — биолог, вернувшаяся на родину в Луизиану, где вместе с учёным Алеком Холландом (Энди Бин) исследует обнаруженный на местных болотах крайне необычный смертельный вирус. Трагическая гибель коллеги повергает Эбби в шок, но спустя некоторое время девушка обнаруживает, что Алек не погиб, а переродился в кошмарного болотного монстра.

Гари Доберман («Оно») и Марк Верхайден («Сорвиголова») выступают сценаристами и шоураннерами 10-серийного первого сезона. Исполнительный продюсер — Джеймс Ван («Аквамен»). Пилотную серию снял Лен Уайзман («Другой мир»).

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