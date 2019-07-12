Второй сезон «Охотника за разумом» выйдет в августе

Новости о продлении «Охотника за разумом» появились ещё в конце позапрошлого года, а вот с показом продолжения Netflix не спешил. Наконец-то ситуацию прояснил режиссёр и исполнительный продюсер сериала Дэвид Финчер. Погостив в подкасте The Treatment, он объявил, что второй сезон проекта выйдет 16 августа.

Многосерийный психологический триллер опирается на книгу Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit бывшего спецагента ФБР Джона Дугласа. За годы службы в ведомстве Дуглас поучаствовал в охоте на самых известных серийных убийц и насильников того времени, разрабатывая специальные техники в области профайлинга. События второго сезона разворачиваются в период между 1979 и 1981 годами, пару лет спустя после произошедшего в первом сезоне, и сосредоточится на убийствах детей в Атланте.

В проекте задействованы Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв, Ханна Гросс, Кэмерон Бриттон и Сьерра Макклейн. Исполнительным продюсером сериала помимо Финчера выступает Шарлиз Терон.