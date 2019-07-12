Джон Фавро пишет сценарий второго сезона «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Побывавший на недавнем эфире вечернего шоу Джимми Киммела Джон Фавро фактически подтвердил появившиеся весной слухи о продлении «Мандалорца» и своём дальнейшем в нём участии. Автор и продюсер проекта сообщил, что уже работает над сценарием второго сезона.

Приключенческий боевик по вселенной «Звёздных войн» рассказывает о событиях в далёкой-далёкой галактике после падения Империи и до прихода к власти Первого Ордена. Главный герой истории — таинственный стрелок-мандалорец (Педро Паскаль), скитающийся по дальним рубежам галактики, где не действуют законы Новой Республики.

В 10-серийном первом сезоне снимаются Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог. В режиссёрах значатся Дэйв Филони, Тайка Вайтити, Дебора Чоу, Рик Фамуйива и Брайс Даллас Ховард.

Премьера сериала состоится в день открытия цифровой платформы Disney+ 12 ноября.