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Джон Фавро пишет сценарий второго сезона «Мандалорца»

Побывавший на недавнем эфире вечернего шоу Джимми Киммела Джон Фавро фактически подтвердил появившиеся весной слухи о продлении «Мандалорца» и своём дальнейшем в нём участии. Автор и продюсер проекта сообщил, что уже работает над сценарием второго сезона.

Приключенческий боевик по вселенной «Звёздных войн» рассказывает о событиях в далёкой-далёкой галактике после падения Империи и до прихода к власти Первого Ордена. Главный герой истории — таинственный стрелок-мандалорец (Педро Паскаль), скитающийся по дальним рубежам галактики, где не действуют законы Новой Республики.

В 10-серийном первом сезоне снимаются Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог. В режиссёрах значатся Дэйв Филони, Тайка Вайтити, Дебора Чоу, Рик Фамуйива и Брайс Даллас Ховард.

Премьера сериала состоится в день открытия цифровой платформы Disney+ 12 ноября.

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Мандалорец
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