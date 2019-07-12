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Канал HBO продлил «Эйфорию» на второй сезон

Драма о современных подростках «Эйфория» получила от кабельного канала HBO продление на второй сезон. У проекта наблюдается многообещающий прирост в рейтингах от эпизода к эпизоду, а премьерная серия, вышедшая 16 июня, успела собрать 5,5 млн просмотров с учётом всех цифровых платформ канала.

Подростковая драма с Зендаей («Человек-паук: Возвращение домой») в главной роли повествует о сложной и беспорядочной жизни современных школьников, переживающих психологические травмы, жестокости, эксперименты с веществами, а заодно открывающих для себя секс, дружбу, онлайн-общение и любовь.

В сериале также снимаются Сторм Рейд, Брайан Брэдли, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди и другие. Создателем выступает Сэм Левинсон («Нация убийц»). Производством заведует A24 Television.

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