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Элизабет Бэнкс спродюсирует ремейк «Флинстоунов»

Warner Bros. Animation совместно с продюсерской компанией Элизабет Бэнкс Brownstone Productions стряхнут пыль с классики 60-х — в производство запущен ремейк анимационных «Флинстоунов». Сообщается, что мультсериал будет ориентирован на взрослых (ждём фирменный юмор от Бэнкс) и показы в прайм-тайм.

Оригинальный сериал рассказывал о жизни древней семьи во главе с Фредом Флинстоуном в каменном веке и шёл на ABC на протяжении шести сезонов. Это далеко не первая попытка вернуть на экраны любимчиков зрителей — по его мотивам снято несколько малоуспешным телевизионных спин-оффов и парочка direct-to-video полнометражных фильмов. А в 2011 году Сет Макфарлейн уже брался за ремейк мультфильма своего детства, но тогда проект так и не увидел свет.

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Флинстоуны
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